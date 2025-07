Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA su Ai Colotta | Ancora dubbi in materia di privacy – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2025 Nel 2025, il 21% degli italiani (16% nel 2024) è molto ottimista nei confronti degli sviluppi futuri dell’IA e il 77% dichiara di usare strumenti e applicativi (era il 69% l’anno precedente), ma solo il 7% delle persone intervistate ammette di avere una conoscenza approfondita della materia, un dato immutato rispetto al 2024. È quanto emerge dal Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA (Associazione Italiana Digital Forensics) “L'Intelligenza Artificiale in Italia. Come sta cambiando la nostra società ”, realizzato dall’Istituto Piepoli e presentato al Senato. 🔗 Leggi su Open.online

Presentazione al Senato del Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA “L'Intelligenza Artificiale in Italia. Come sta cambiando la nostra società ” - Mercoledì 16 luglio 2025, alle ore 11.00, presso la Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”, si terrà la presentazione del Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA “L'Intelligenza Artificiale in Italia.

IA. Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA, Paganella (Segretario Presidenza Senato): "IA è tema epocale" - “L’Intelligenza Artificiale è un tema epocale. Stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica velocissima che pone interrogativi complessi e richiede risposte adeguate.

IA. Quinto Rapporto Ital Communications-IISFA, Rizzetto (Commissione Lavoro Camera): "Impatto IA coinvolgerà anche settori ad alta professionalità " - “Nel corso dell’indagine conoscitiva che abbiamo promosso in Parlamento sull’utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, abbiamo dibattuto sulla possibile perdita di posti di lavoro.

