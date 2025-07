ANCONA – “Nelle Marche ci sono otto ‘team Vannacci’ e spero che si moltiplichino, questa è la prova che i marchigiani apprezzano la mia discesa in campo e sperano in un cambiamento”. Così l’eurodeputato e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, a margine di una conferenza stampa nella sede marchigiana della Lega ad Ancona. Vannacci è stato accolto con un applauso da sostenitori e curiosi accorsi nella sede per l’occasione. A presentarlo, prima del suo intervento, la segretaria regionale della Lega, Giorgia Latini, e il vicepresidente della Regione Marche e assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vannacci: “I marchigiani mi sostengono e vogliono il cambiamento”