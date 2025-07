Partita di Conference League truccata | club escluso 10 anni squalifica a vita per un calciatore e un dirigente

L'UEFA ha annunciato una sanzione storica e senza precedenti contro l'Arsenal Tivat: esclusione dalle coppe per dieci anni, squalifica a vita per un calciatore e un dirigente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vinicius nei guai: rischia due anni di squalifica - Finale di stagione complicato per il Real Madrid di Ancelotti: c’è anche la grana Vinicius Junior alla Casa Blanca Il Real Madrid si lecca le ferite dopo la batosta contro l’ Arsenal e l’uscita di scena da detentori del titolo nei quarti di Champions League.

Arriva direttamente dalla Conference League una triste pagina per il calcio: l’UEFA ha sanzionato per 500mila euro e squalificato per 10 anni l’Arsenal Tivat, società montenegrina, per un caso di combine in merito al turno preliminare contro gli armeni dell’Ala Vai su X

