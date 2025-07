Inchiesta urbanistica | Milano nel mirino della procura arrestati assessore e immobiliarista

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala La Procura di Milano ha sferrato un colpo durissimo al cuore dell’amministrazione comunale. Sei richieste di arresto, 24 perquisizioni e un’inchiesta che tocca il nervo scoperto dell’urbanistica milanese: è questo il bilancio dell’operazione coordinata dal procuratore Marcello Viola che ha portato alla richiesta di arresti domiciliari per l’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi e l’immobiliarista Manfredi Catella. Le accuse pesano come macigni: corruzione, falso e induzione indebita a dare o promettere utilitĂ . Nel mirino della Guardia di Finanza non solo funzionari dell’amministrazione comunale, ma anche componenti della Commissione per il Paesaggio, progettisti e imprenditori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Inchiesta urbanistica: Milano nel mirino della procura, arrestati assessore e immobiliarista

In questa notizia si parla di: milano - inchiesta - urbanistica - procura

