Musica e fede | a Santa Maria in Portico un concerto che parla al cuore dei fedeli

In una cornice barocca intrisa di storia e devozione, un evento musicale di rara intensità ha celebrato la Madonna, unendo generazioni nel segno della fede e della bellezza. È nella splendida chiesa barocca di Santa Maria in Portico di Napoli, che si è svolto un concerto speciale diretto dal maestro Fulvio Creux, pensato come omaggio alla Vergine in occasione del Triduo di preparazione al 17 luglio, data in cui, secondo la tradizione, la Madonna apparve nel 524 a Papa Giovanni I L’apparizione è avvenuta nella casa di santa Galla nei pressi del Portico di Ottavia. Sono il diacono di questa comunità – racconta Rosario Velonà  – e da sempre custodiamo una copia e veneriamo con amore l’icona di Santa Maria in Portico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: fede - santa - maria - portico

Francavilla al Mare, fede e partecipazione per la processione di Santa Liberata [FOTO] - Questa mattina, come da tradizione, le vie di Francavilla al Mare sono state attraversate dalla suggestiva processione in onore di Santa Liberata.

Storia, arte e fede: alla scoperta dell'antica chiesa di Santa Marta di Napoli - Questo martedì, 29 aprile, alle ore 18.00, nella Chiesa di Santa Marta, in via San Sebastiano 1, inaugurazione della mostra “San Gennaro memoria e profezia di un popolo alla ricerca del sacro”, frutto di un lungo e meticoloso lavoro di ricerca e realizzazione condotto dai maestri.

Oggi 7 maggio: Santa Flavia Domitilla, uccisa per la sua fede da un parente - Martire del II secolo, santa Flavia Domitilla, subisce la persecuzione e l’uccisione in quanto cristiana da parte della sua famiglia pagana.

Lettera del Dicastero per la Dottrina della fede all’arcivescovo di Prešov per i cattolici di rito bizantino: tanti frutti spirituali nel luogo delle presunte apparizioni di Maria che sarebbero avvenute tra il 1990 e il 1995 nelle vicinanze del piccolo paese di Litmanová. Vai su Facebook

Musica e fede: a Santa Maria in Portico un concerto che parla al cuore dei fedeli; UN WEEKEND IMPERDIBILE ATTENDE GRANDI E PICCINI A CITTÀ DELLA; Atrani si prepara a celebrare Santa Maria Maddalena, patrona e simbolo di fede e comunità .

Santa Maria in Portico: una storia di fede che dura da 1.500 anni - In una gremita parrocchia di Santa Maria in Portico in Campitelli, ai piedi del Campidoglio, il cardinale vicario Angelo De Donatis ha presieduto ieri sera, 1° febbraio, la Messa che ha dato il via ... Secondo romasette.it

Santa Maria in Portico e l’invito a «cogliere l’urgenza di ... - Ravvivare la fede in Dio attraverso la devozione a Maria, promuovere la pace e la carità, seguire l’esempio di san Giovanni Leonardi, fondatore dell’Ordine della Madre di Dio. Da romasette.it