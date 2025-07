Maxi inchiesta in Italia scoppia bomba in politica | Chiesto l’arresto per lui

Un'inchiesta che coinvolge alcuni dei principali protagonisti del panorama urbanistico e immobiliare milanese sta suscitando un'ondata di interesse e preoccupazione. La Procura di Milano ha infatti avanzato la richiesta di arresto. Il caso riguarda presunti episodi di corruzione, falso e induzione a compiere atti contrari alla legge, e ha portato alla convocazione di sei indagati per un "interrogatorio preventivo", introdotto dalla riforma Nordio lo scorso anno. L'inchiesta sta cercando di fare luce su una serie di presunti illeciti che coinvolgono figure di spicco nell'amministrazione comunale e nel mondo degli affari, con accuse che potrebbero mettere in discussione alcuni dei progetti più rilevanti per la città .

