LIVE Bronzetti Cobolli-Vekic Ajdukovic 4-6 1-1 Italia-Croazia 2-0 Hopman Cup 2025 in DIRETTA | brutto gesto dell’uomo croato sul set point nei confronti dell’azzurra!

1-1 A quindici Cobolli! 40-15 Fuori il rovescio di Ajdukovic. 30-15 Con il dritto Cobolli su Vekic. 15-15 Nuova risposta forta al corpo di Ajdukovic su Lucia. Vekic lo redarguisce, deve smetterla secondo lei. 15-0 Con il servizio fa il 90% del punto Cobolli, chiude l'azzurra. 0-1 Avanti i croati in battuta nel 2° set. 40-0 Chiude a rete Ajdukovic. 30-0 Risposta del romano di rovescio fuori. 15-0 Servizio vincente proprio di Ajdukovic. AjdukovicVekic-CobolliBronzetti 6-4! Poco signorile Ajdukovic nei confronti di Lucia, la prende in piedi con la risposta circa 150kmh.

LIVE Bronzetti-Vekic, Italia-Croazia Hopman Cup 2025 in DIRETTA: inizia la caccia ad un nuovo trofeo a Bari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sfida dell’ ITALIA alla Hopman Cup 2025 di Bari (ITA ) che ci vede di fronte alla temibilissima Croazia di Donna Vekic e Duje Ajdukovic! Non vogliamo più smettere di volare! Pri o incontro quindi dedicato alle ragazze, e nello specifico alla romagnola Lucia BRONZETTI e alla semifinalista di Wimbledon 2024 Donna VEKIC.

Italia avanti nella sfida di Hopman Cup contro la Croazia ? Lucia Bronzetti batte Donna Vekic 6-3, 4-6, 10-1 LIVE su SuperTennis la sfida tra Flavio Cobolli e Duje Ajdukovic Vai su X

Hopman Cup, l'Italia di Cobolli e Bronzetti parte bene: battuta la Croazia a Bari. Risultati e formula del torneo - Inizia col piede giusto il cammino della squadra azzurra nel torneo internazionale a squadre miste in corso a Bari. eurosport.it scrive

Hopman Cup - Bronzetti batte Vekic al super tie-break e porta l'Italia in vantaggio - La reazione è però arrivata nel secondo parziale e Vekic ha fatto valere la potenza dei suoi colpi esercitando una certa pressione sulle spalle dell'italiana. Lo riporta tennisworlditalia.com