Ginevra (Svizzera), 16 luglio 2025 - L' Italia compie l'impresa e, 28 anni dopo, vola in semifinale all' Europeo femminile di calcio. La doppietta di Cristiana Girelli piega le resistenze della Norvegia, sconfitta per 2-1 proprio in zona Cesarini. La bomber numero 10 delle azzurre, che aveva sbloccato la sfida al minuto 50, si è ripetuta anche all'89' con la rete decisiva per il passaggio del turno. Nel mezzo c'era stata la reazione delle scandinave, ree di aver fallito un calcio di rigore con Hegerberg al minuto 60 e che grazie alla stessa numero 14 avevano riacciuffato il risultato al 66'. Questo successo permette alla nazionale italiana di staccare il pass per le semifinali, dove affronterà la vincente tra Svezia e Inghilterra, che scenderanno in campo domani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Norvegia-Italia 1-2, le azzurre compiono l'impresa: è semifinale all'Europeo