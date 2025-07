Pedullà conferma l’interesse dell’Inter per Lookman, ma sottolinea la difficoltà nell’accordarsi con l’Atalanta, che chiede una cifra elevata. Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fornito importanti aggiornamenti sull’interesse dell’ Inter per Ademola Lookman. Il giocatore, che ha già espresso la volontà di lasciare Bergamo, è diventato uno degli obiettivi principali per i nerazzurri, come confermato da Pedullà: «Ci sono assolute conferme su quello che ha scritto stamattina il Corriere dello Sport », ha dichiarato il giornalista, sottolineando come la volontà di Lookman di considerare chiuso il suo ciclo con l’ Atalanta sia uno degli aspetti determinanti della trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà: «Chivu vuole Lookman con Thuram. Questa è la distanza che c’è tra Atalanta e Inter per chiudere»