Landman stagione 2 | nuovi attori nel cast della serie crime

La serie Western di successo prodotta da Paramount+ e creata da Taylor Sheridan sta ampliando il proprio cast per la seconda stagione, introducendo nuovi personaggi interpretati da attori di rilievo. Questa aggiunta mira a rafforzare la trama e approfondire le dinamiche tra i personaggi principali, offrendo agli spettatori nuove prospettive e sviluppi narrativi coinvolgenti. nuovi interpreti nella seconda stagione di landman. chi sono gli attori entrati nel cast. Per la seconda stagione di Landman, sono stati scelti due nuovi volti: Guy Burnet e Miriam Silverman. Questi attori si uniscono a un cast già ricco di personalità note, come Sam Elliott, protagonista insieme ad altri membri del cast principale quali Ali Larter, Michelle Randolph, Jacob Lofland, Kayla Wallace, Paulina Chávez, James Jordan, Colm Foe, Mark Collie e Demi Moore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

