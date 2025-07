Reggio Emilia raffica di schianti sulle strade

Reggio Emilia, 16 luglio 2025 - Raffica di incidenti ieri sulle strade reggiane. Grave il conducente di un monopattino, che in serata si è scontrato con un’auto, in via Monsignor Romero a Calerno di Sant’Ilario d’Enza. Sul posto ambulanza e automedica per prestare le prime cure al ferito, poi accompagnato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate piuttosto gravi. Rilievi dei carabinieri. Nel tardo pomeriggio altri schianti con feriti. A San Bernardino di Novellara, dopo uno scontro, due auto hanno abbattuto il passaggio a livello che costeggia la Provinciale 42. Feriti un uomo di 55 anni e la figlia, di Cadelbosco Sopra, a bordo di un Fiat Doblò, oltre a una donna di 36 anni, di Guastalla, alla guida di una Fiat Tipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, raffica di schianti sulle strade

