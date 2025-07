Cellulare alla guida 86 patenti ritirate a Napoli in 24 ore | c'è anche un famoso ex calciatore

Controlli a tappeto della Polizia Locale sull'uso del telefonino alla guida. Multato anche un ex calciatore del Napoli: patente ritirata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: guida - napoli - calciatore - cellulare

Napoli, a 9 anni guida mini-moto nella zona pedonale: denunciati i genitori - (Adnkronos) – Ad appena 9 anni, sfreccia in pieno centro in sella a una mini moto con una cilindrata da 100 in zona pedonale a Napoli: i Carabinieri denunciano i genitori.

Napoli, Chiaia: Parcheggiatori abusivi allontanati e tolleranza zero per la guida senza casco - Controlli a tappeto nella movida di Chiaia: denunce, sequestri e sospensioni per garantire legalità e sicurezza.

Caso Guida, dura risposta dal Comune di Napoli alle accuse di Capuano: il comunicato - Dura risposta dal Comune di Napoli alle accuse del giornalista Capuano riguardo alla nuova bufera sull’arbitro Guida: il comunicato.

Una morte improvvisa a 24 anni, la scoperta choc: era un calciatore Vai su Facebook

Cellulare alla guida, 86 patenti ritirate a Napoli in 24 ore: c’è anche un famoso ex calciatore; Juventus-Milan dove vederla: Canale 5, Italia 1, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; ® - La Guida per l'asta perfetta 24/25 è ora disponibile.

Cellulare alla guida, 86 patenti ritirate a Napoli in 24 ore: c’è anche un famoso ex calciatore - Controlli a tappeto della Polizia Locale sull’uso del telefonino alla guida. Da fanpage.it

Dal bus allo scooter in troppi al cellulare: «Guida spericolata» - Si guida e insieme si sta al cellulare, con la pioggia o con il sole, con il traffico bloccato o con la circolazione scorrevole. Scrive ilmattino.it