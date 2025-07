L' ultima follia di Neymar | si è comprato la Batmobile!

Neymar continua a fare notizia piĂą per le sue scelte di vita che per le sue giocate in campo. L'ultima follia del fenomeno brasiliano è stata acquistare una replica della famosissima Batmobile per 1,5 milioni di euro. L'auto ha un motore V8 fino a 500 cavalli, ma per legge non può essere utilizzata sulle strade pubbliche . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'ultima follia di Neymar: si è comprato la Batmobile!

In questa notizia si parla di: ultima - follia - neymar - batmobile

Roma, l’ultima follia della sinistra: cambiare il nome a Via Nazionale. Troppo sovranista, meglio via della Costituzione… - Via Nazionale? Troppo patriottica, troppo sovranista, troppo di destra. “Chiamiamola via della Costituzione italiana”.

Scacchi messi al bando perché “immorali”: l’ultima follia dei talebani afghani - Nuova follia dei talebani di Kabul: il gioco degli scacchi è stato messo fuori legge per motivi “morali”.

Roma, l’ultima follia della sinistra: cambiare il nome a Via Nazionale. Troppo sovranista, meglio Via della Costituzione… - Via Nazionale? Troppo patriottica, troppo sovranista, troppo di destra. “Chiamiamola via della Costituzione italiana”.

1.300.000€ per la Batmobile.

Neymar, l'ultima follia: 500 invitati al party a Rio de Janeiro ... - Bufera su Neymar: il 28enne attaccante brasiliano del Paris Saint Germain avrebbe infatti organizzato un party di cinque giorni con ben 500 invitati per salutare il Capodanno in un resort vicino a ... ilgazzettino.it scrive

Neymar, l'ultima follia: 500 invitati al party a Rio: violate norme ... - Bufera su Neymar: il 28enne attaccante brasiliano del Paris Saint Germain avrebbe infatti organizzato un party di cinque giorni con ben 500 invitati per salutare il Capodanno in un resort vicino a ... Lo riporta ilmattino.it