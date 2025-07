Droga calata dal balcone a Taranto la piazza di spaccio non si fermava nemmeno ai domiciliari

Tre arresti e oltre 300 episodi di spaccio documentati: la Polizia ha smantellato una piazza di droga attiva anche ai domiciliari a Taranto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Droga calata dal balcone, a Taranto la piazza di spaccio non si fermava nemmeno ai domiciliari

In questa notizia si parla di: droga - taranto - piazza - spaccio

Sono ai domiciliari, ma lanciano la droga dal balcone con un cesto: tre arresti a Taranto, uno era già in carcere - La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre uomini tarantini, ritenuti responsabili – in concorso – del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fi ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it