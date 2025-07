Morta per un' infezione in ospedale | interrogatori e sequestro della cartella clinica

Un'inchiesta aperta, il sequestro della cartella clinica e i magistrati di Avezzano che sentiranno il personale medico. Sono le principali novit√† sulla vicenda della morte di¬†Antonella Mettini, 75 anni, deceduta nell'ospedale della citt√† abruzzese. "Mia madre √® entrata in ospedale per un lieve ictus ed √® morta per una sepsi", √® la denuncia del figlio della donna,¬†Francesco Capozza, giornalista e nostro vaticanista al Tempo¬†che ha presentato l'esposto alla Procura di Avezzano per omicidio colposo.¬† ¬† La donna¬†il 25 giugno¬† era stata colta da un malore mentre si trovava a Tagliacozzo. √ą stata subito trasferita all'ospedale della vicina Avezzano per un'ischemia cerebrale definita ‚Äúlieve‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Morta per un'infezione in ospedale: interrogatori e sequestro della cartella clinica

In questa notizia si parla di: ospedale - morta - sequestro - cartella

