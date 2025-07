28 ANNI DOPO! L’Italia è in semifinale agli Europei di calcio femminile | la doppietta di Girelli piega la Norvegia!

Non svegliateci. La Nazionale italiana di calcio femminile ha battuto all’ultimo respiro la Norvegia per 2-1 ed ha staccato ufficialmente il pass per le semifinali dei Campionati Europei di calcio femminile a ventotto anni di distanza dall’ultima volta, datata 1997. Un’impresa cercata, voluta a tutti i costi e realizzata grazie ad un gruppo compatto che ha dimostrato di aver compiuto quel passo in avanti richiesto dall’ambiente prima della rassegna continentale. L’approccio delle azzurre è perfetto giĂ dalle battute iniziali. La prima occasione arriva al settimo giro di orologio grazie a Giugliano, brava a servire Bonansea che viene subito stoppata da Hansen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 28 ANNI DOPO! L’Italia è in semifinale agli Europei di calcio femminile: la doppietta di Girelli piega la Norvegia!

Bianca Lenci: la promessa del calcio femminile tra sogni e delusioni - Un ragazzina dal talento cristallino si innamora del pallone. Lui la ricambia e insieme si tolgono gioie e soddisfazioni, almeno fino al momento in cui devono dirsi addio.

Cesena Calcio femminile: a un passo dalla storica promozione in Primavera 1 - Il Cesena Calcio femminile è ad un passo dall’entrare nella storia. Oggi pomeriggio, alle 15.30, la formazione Under 19 del Cavalluccio ospiterà infatti, sul campo amico del centro sportivo di Martorano, la Ternana, nell’ultima giornata del campionato di Primavera 2, che potrebbe regalare alle giovani bianconere la storica promozione in Primavera 1.

Gravina: “Il calcio femminile è in crescita, in atto una rivoluzione culturale” - Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto in occasione dell’evento “Frecciarossa Game On, Women in Sport 2025”

