Inter e l’interesse per Nico Gonzalez: secondo Fabrizio Romano nessuna trattativa concreta, la priorità resta Lookman. L ‘ Inter ha messo Ademola Lookman in cima alla sua lista dei desideri per rinforzare l’attacco. Come confermato da Fabrizio Romano, il club nerazzurro sta proseguendo con decisione nella trattativa per portare il giocatore dell’ Atalanta a Milano, con un’offerta che potrebbe toccare i 40 milioni di euro. L’Atalanta sembra disposta a considerare questa cifra per un club estero, ma ha una preferenza per le cessioni internazionali, mentre in Italia potrebbe chiedere una somma maggiore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Gonzalez Inter, la verità di Fabrizio Romano! Ecco cosa pensa la squadra nerazzurra dell’ala della Juve