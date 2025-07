Helena e Javier bomba in diretta | lui annienta le Zelena e lei reagisce così

Una diretta di Helena Prestes e Javier Martinez su Instagram sta facendo impazzire i loro fan. Molti telespettatori hanno preso parte alla live, che la modella brasiliana ha deciso di fare per il giorno del suo compleanno. Mentre si trova a festeggiare con il suo fidanzato, ecco che accade qualcosa di inaspettato. Il pallavolista argentino si espone pubblicamente contro il fandom Zelena, ovvero quel gruppo di fan nato per sostenere la relazione, che poi non è mai nata, tra Helena e Zeudi Di Palma. Molti di questi fan, delusi dal fatto che la Prestes abbia deciso di seguire il suo cuore e stare con Javier, si sono schierati contro di lei. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Helena e Javier, bomba in diretta: lui annienta le Zelena e lei reagisce così

