Esposito Inter sorpasso del Parma per Sebastiano! I Crociati scavalcano la concorrenza per l’attaccante nerazzurra

Sebastiano Esposito, giovane attaccante dell’Inter, sembra destinato a trasferirsi in una nuova squadra di Serie A. Futuro è ancora da scrivere. Il futuro di Sebastiano Esposito è uno dei temi caldi in casa Inter. L’attaccante classe 2002, che ha vissuto una stagione in prestito all’ Empoli, è pronto a fare il salto in una nuova squadra di Serie A. Se inizialmente si era parlato dell’opzione Cagliari, l’operazione sembra ora difficile da realizzare, visto il divario tra domanda e offerta. Tuttavia, Daniele Mari di Sky Sport ha confermato che ci sono stati contatti recenti con il Parma, club che potrebbe essere un’opzione concreta per Esposito. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, sorpasso del Parma per Sebastiano! I Crociati scavalcano la concorrenza per l’attaccante nerazzurra

In questa notizia si parla di: esposito - inter - attaccante - sebastiano

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrĂ contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Esposito nella top-11 finale della Serie B: l’Inter riflette sul futuro! - Francesco Pio Esposito, ieri sera, ha chiuso la sua regular season con la maglia dello Spezia in Serie B con un gol.

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

Il Borussia Mönchengladbach avrebbe effettuato un sondaggio per Sebastiano Esposito. A riportarlo è Gianluca Di Marzio L'attaccante classe 2002 sarebbe in uscita dall'Inter, non rientrerebbe nei piani di Chivu Resta da capire se il club tedesco passerà Vai su Facebook

Sebastiano #Esposito conteso da #Cagliari e #Fiorentina Chi si aggiudicherĂ l'attaccante dell'#Inter? Vai su X

Inter, su Sebastiano Esposito c'è anche il Parma; Inter, contatti in giornata con il Parma: si parla di Sebastiano Esposito; Sondaggio del Borussia Monchengladbach per Sebastiano Esposito: l'attaccante può lasciare l'Inter.

Parma, contatti con l'Inter per Esposito - Contatti del Parma con l'Inter per Sebastiano Esposito: i gialloblù si inseriscono nella lista di potenziali acquirenti insieme a Cagliari e Fiorentina. Come scrive calciomercato.com

Di Marzio rivela: “Il Parma per l’attacco pensa a Sebastiano Esposito: avviati i contatti con l’Inter” - L'articolo Di Marzio rivela: “Il Parma per l’attacco pensa a Sebastiano Esposito: avviati i contatti con l’Inter” sembra essere il primo su Labaro Viola. Si legge su msn.com