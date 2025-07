Scontro devastante contro un camion famiglia distrutta | auto accartocciata la tragedia atroce

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunitĂ , con un bilancio tragico: due vittime e una persona gravemente ferita. L'incidente è avvenuto mercoledì 16 luglio. La dinamica del sinistro ha lasciato senza parole i testimoni e ha richiesto un'imponente mobilitazione dei soccorsi. La vicenda ha avuto un forte impatto sul traffico della zona, con la strada chiusa per diverse ore per permettere alle forze dell'ordine di raccogliere le prove e ai soccorritori di intervenire. L'incidente ha coinvolto una coppia di Calolzio, marito e moglie, che viaggiavano insieme alla loro figlia. L'auto su cui stavano viaggiando, una Kia Picanto, si è scontrata frontalmente con un grosso camion che proveniva dalla direzione opposta.

In questa notizia si parla di: scontro - devastante - camion - famiglia

