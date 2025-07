Giammarco Valerio perde la vita dopo lo schianto sulla Ducati

Non ce l'ha fatta. Era¬†in condizioni serie e nel pomeriggio √® morto il 18enne Giammarco Valerio che stamattina, mercoled√¨ 16 luglio¬†verso le 8 si √® schiantato in moto contro una Peugeot guidata da un 84enne miranese, all'ingresso della zona industriale Galilei di Mirano. Centralizzato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

