LIVE Italia-Norvegia 1-1 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | Hegerberg porta le scandinave in parità battuta Giuliani dopo un’incertezza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67? Si riporta in fase d’attacco però l’Italia. Bella manovra sulla destra vanificata da una difesa ben piazzata delle scandinave. 65? Ha esitato per un attimo l’estremo difensore italiano che non sapeva se uscire subito.Veloce invece l’attaccante nordico a capire la situazione e imbucare sul lato giusto. 64? INCERTEZZA DI GIULIANI. Hegerberg trova il tocco giusto per passare e pareggia il match! 63? Esce Maanum ed entra Terland per la Norvegia. 62? Anche l’arbitro invita alla calma. Bravissima Oliviero a far salire la squadra e a guadagnare un bel fallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Norvegia 1-1, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: Hegerberg porta le scandinave in paritĂ , battuta Giuliani dopo un’incertezza

