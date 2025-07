Europeo Femminile Norvegia-Italia è storia | le Azzurre in semifinale

Atmosfera calda per i quarti di finale che hanno visto l’Italia battere la Norvegia per la gara valida per il campionato europeo femminile 2025 Risultato straordinario per le Azzurre che volano in semifinale dopo aver battuto la Norvegia per 2 a 1 grazie alla doppietta di Cristina Girelli. Una vera e propria impresa, 28 anni dopo l’ultima volta. Martedi 22 luglio l’Italia giocherĂ la semifinale con una tra Inghilterra o Svezia. Tutti uniti per un unico obiettivo, il sogno delle azzurre continua. Norvegia-Italia: la partita che dĂ l’accesso alle Azzurre alle semifinali. Fischio di inizio alle ore 21. 🔗 Leggi su Sportface.it