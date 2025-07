Trump può licenziare un presidente della Fed? Il caso Powell e il nodo della frode | che succede negli Usa

Donald Trump non si è mai risparmiato su Powell, arrivando anche a definirlo un "idiota" e un "incapace", oltre a un uomo profondamente contrario al governo Trump. Dopo l'ultimo affondo, però, sembrerebbe che il Tycoon abbia cambiato postura nei confronti dell'economista. Il titolare della Casa Bianca è infatti arrivato a ipotizzare un licenziamento di Jerome Powell. Poche parole e sibilline, che sono bastate però a mandare in crisi le Borse di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump può licenziare un presidente della Fed? Il caso Powell e il nodo della “frode”: che succede negli Usa

Usa, Trump: non ho alcuna intenzione di licenziare Powell - Washington, 22 apr. (askanews) - Donald Trump non ha "alcuna intenzione" di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell.

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” proviene da Il Difforme.

Trump: «Non licenziamo Powell, a meno che non debba lasciare per frode. Penso sia sotto indagine; Usa, Trump ha pronta la lettera per licenziare a breve Powell dalla Fed: riunione con i fedelissimi. Ma il presidente smentisce; Federal Reserve, il duello sui tassi tra Trump e Powell.

Trump dice di non avere in programma licenziamento presidente Fed Powell - Donald Trump ha dichiarato di non avere intenzione di licenziare il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, dopo che la notizia di Bloomberg secondo cui è invece probabile che lo f ... Secondo msn.com

Cbs, 'Trump sta valutando il licenziamento di Powell' - Donald Trump ha chiesto a un gruppo di deputati repubblicani se doveva o meno licenziare il presidente della Fed Jerome Powell. Segnala ansa.it