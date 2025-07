Emmy 2023 | i grandi esclusi delle serie tv da non perdere

Non sempre l’Academy premia le produzioni televisive di alta qualità , specialmente nel panorama delle serie network. Spesso, alcuni show degni di nota vengono trascurati nelle nomination agli Emmy, lasciando spazio a produzioni più di nicchia o provenienti da piattaforme streaming e canali via cavo. In questo contesto, si evidenzia come molte serie trasmesse su CBS, NBC e ABC meritino maggiore riconoscimento rispetto a quanto ricevuto finora. le nomination degli Emmy 2025: una predominanza delle piattaforme streaming. Le candidature per gli Emmy del 2025 sono state annunciate il 15 luglio e hanno visto un’affermazione netta delle produzioni in streaming e via cavo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Emmy 2023: i grandi esclusi delle serie tv da non perdere

Andor, Diego Luna snobbato agli Emmy: la reazione del creatore della serie Star Wars - Il protagonista principale della serie, acclamata dalla critica e dai fan di Star Wars, non è stato nominato nella categoria Miglior attore Con 14 nomination agli Emmy per la seconda stagione di Andor di Disney+/Lucasfilm - il terzo maggior numero di nomination per uno show di Star Wars dopo la seconda e la prima stagione di The Mandalorian (rispettivamente 24 e 15 nomination) - ci si aspettava grandi festeggiamenti, rovinati purtroppo dalla mancata candidatura di Diego Luna come miglior attore.

Rian johnson e la reunion di due star di una serie netflix premiata agli emmy - La serie televisiva Poker Face, ideata da Rian Johnson, si distingue per il suo formato di narrazione incentrato su omicidi settimanali e ha riscosso grande successo di critica.

Design guru premio emmy lancia nuova serie sul flipping di mobili su hgtv - Nuove opportunità televisive per Bobby Berk dopo le recenti cancellazioni di HGTV. Recentemente, il panorama delle trasmissioni di HGTV ha subito una significativa rivoluzione, con la cancellazione di numerosi programmi amati dal pubblico e l’annuncio di nuovi progetti che vedranno protagonisti personalità di spicco del settore.

Emmy 2025: tutte le nomination ufficiali, sorprese e grandi esclusi - Scopri tutte le nomination agli Emmy Awards 2025: ecco i candidati ufficiali, le sorprese, i grandi esclusi e i favoriti per ogni categoria. tag24.it scrive

Emmy 2024: ecco quali sono le migliori serie nominate da non perdere ... - Le nomination agli Emmy, il cui gala di premiazione si terrà quest'anno il 15 settembre a Los Angeles, rappresentano un'utile guida per individuare le migliori proposte televisive. Lo riporta msn.com