Simeone addio probabile al Napoli | intreccio a sorpresa con l’altro attaccante

Giovanni Simeone e il possibile addio al Napoli che si fa sempre piĂą probabile: uno scenario rende piĂą chiara la sua probabile destinazione dopo gli azzurri. Il Napoli continua senza sosta a lavorare sul calciomercato con l’obiettivo di regalarsi una rosa di alto livello. C’è in ballo uno Scudetto da difendere e una UEFA Champions League da onorare fino in fondo, con la speranza di portare a casa un percorso di tutto rispetto. Gli azzurri, per fare in modo che Antonio Conte sia messo nelle condizioni migliori possibili, stanno rispondendo presente sul mercato. Dai giĂ ufficializzati Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, fino ad arrivare a Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca: i partenopei hanno dato un segnale pesante e non intendono fermarsi certamente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

