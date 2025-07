Materazzi | Scudetto? Il Milan può fare un ottimo cammino avendo solo quello

L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Italiana, Marco Materazzi, ha parlato della lotta scudetto, facendo riferimento anche al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Materazzi: “Scudetto? Il Milan può fare un ottimo cammino avendo solo quello”

In questa notizia si parla di: materazzi - scudetto - milan - fare

Materazzi convinto: «Lo scudetto sarebbe come un premio arrivato dal cielo per l’Inter. Ovviamente ci spero, ma…» - di Redazione L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha voluto dire la sua sulla volata finale per lo scudetto tra il Napoli e i nerazzurri.

Napoli o Inter, chi vincerĂ lo scudetto? Il parere di Sacchi, Capello, Benitez, Bergomi, Cannavaro, Prandelli, Materazzi, Mauro, Altobelli e Donadoni - Napoli o Inter, chi vincerĂ lo scudetto? Il parere di Sacchi, Capello, Benitez, Bergomi, Cannavaro, Prandelli, Materazzi, Mauro, Altobelli e Donadoni Chi vincerĂ lo scudetto? Ancora 180 minuti (difficile che ne bastino meno) e si saprĂ la veritĂ .

IL PARERE - Materazzi: "Scudetto? Napoli e Inter le favorite, ma occhio al Milan" https://ift.tt/n1gATZo Vai su X

Klaasen in 9 mesi di Inter ha vinto quanto Theo Hernandez e Leao in 6 anni di Milan Vai su Facebook

IL PARERE - Materazzi: Scudetto? Napoli e Inter le favorite, ma occhio al Milan; Qual è la favorita per lo Scudetto? La previsione a sorpresa di Materazzi; Materazzi: “Scudetto? L’Inter rimane la favorita assieme al Napoli”.

Qual è la favorita per lo Scudetto? La previsione a "sorpresa" di Materazzi - Marco Materazzi, ex calciatore dell'Inter, ha espresso il suo pronostico sulla favorita per lo Scudetto a margine dell'Assemblea di Lega Serie A a Milano. Secondo msn.com

VIDEO - Materazzi: "L'uscita di Inzaghi una sorpresa, Chivu scelta bellissima. Calhanoglu? Spero resti e che si possa chiarire" - Penso che Milan ha solo il campionato e farà un ottimo campionato, l'Inter sempre l'Inter sempre ma come tutti gli anni rimane a favor ... Segnala msn.com