Connors su Djokovic | Difficile uno slam con Sinner e Alcaraz CdS

Jimmy Connors ex tennis e campione di tutti gli slam tranne il Roland Garros è intervenuto durante il suo podcast (Advantage Connors) spiegando le difficoltĂ che potrebbero limitare Novak Djokovic nell’ottenere il venticinquesimo slam della carriera. Così si è esposto l’ex tennista riguardo la situazione di Djokovic: “ Non lo do per spacciato. Il problema è che se non riesce a essere tra i primi quattro della classifica, intanto rischia di affrontare Sinner o Alcaraz subito nei quarti e se non succede giocherĂ comunque tre partite difficili di fila che probabilmente lo metterebbero contro Sinner e Alcaraz uno dopo l’altro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Connors su Djokovic: “Difficile uno slam con Sinner e Alcaraz” (CdS)

In questa notizia si parla di: connors - djokovic - slam - sinner

Novak Djokovic può sfatare il tabù del titolo n.100. A Ginevra riparte la caccia a Federer e Connors - Il serbo Novak Djokovic è approdato in semifinale ai Gonet Geneva Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Ginevra, in Svizzera: nel penultimo atto odierno sfiderà il britannico Cameron Norrie.

Djokovic verso il titolo n.100: solo Connors e Federer meglio. La classifica storica - Quella di oggi, contro Hubert Hurkacz a Ginevra, può essere una giornata particolare per Novak Djokovic.

?Connors spietato su Djokovic: "Vuole vincere un altro Slam con #Sinner e Alcaraz?". Poi spiega perché Jannik ha vinto Wimbledon Vai su X

Quella di Wimbledon era l'ultima finale Slam mancante a Jannik Sinner, se l'è presa vincendo la quinta partita consecutiva contro Novak Djokovic Vai su Facebook

Connors spietato su Djokovic: Vuole vincere un altro Slam con Sinner e Alcaraz?. Poi spiega perché Jannik ha vinto Wimbledon; Sinner, quattro semifinali Slam di fila come i Fab 4: tutti i record; Jimmy Connors avvisa Novak Djokovic su Wimbledon: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz....

Connors spietato su Djokovic: "Vuole vincere un altro Slam con Sinner e Alcaraz?". Poi spiega perché Jannik ha vinto Wimbledon - L'ex numero uno al mondo ha commentato gli eventi recenti di Wimbledon, trattando con particolare attenzione i casi di Nole e Jannik ... Secondo msn.com

Connors sulla possibilità di Novak Djokovic di vincere un altro Slam: "Non lo do..." - L'ex numero 1 del mondo ha parlato del tennista serbo dopo la sua eliminazione con Sinner in semifinale a Wimbledon ... Da msn.com