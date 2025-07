Inter clamoroso Lookman | sarà la cessione di Lautaro a finanziare l’acquisto? L’annuncio a sorpresa

L’addio di Lautaro Martinez potrebbe a sorpresa finanziare l’arrivo di Ademola Lookman in nerazzurro. Le ultime novitĂ L’Inter si muove con decisione sul mercato estivo e mette gli occhi su uno dei giocatori piĂą importanti della Serie A: Ademola Lookman. La trattativa non sembra essere soltanto uno dei tanti rumours di calciomercato che poi si rivelano nient’altro che voci, ma a parlare è stato anche il massimo esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il quale ha dichiarato che l’Inter è pronta a investire una cifra vicina ai 40 milioni di euro per portarlo a San Siro. (SerieANews – LaPresse) Il nome di Lookman è una prioritĂ per il tecnico Cristian Chivu, desideroso di rinfrescare l’attacco e aggiungere non solo qualitĂ in zona offensiva, ma anche un calciatore in grado di saltare l’uomo, qualitĂ che è mancata all’Inter nella scorsa stagione. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, clamoroso Lookman: sarĂ la cessione di Lautaro a finanziare l’acquisto? L’annuncio a sorpresa

