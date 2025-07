Sancho Juve, contatti positivi in serata con l’agente e il Manchester United: i dettagli sulle mosse dei bianconeri. Il calciomercato Juve sta intensificando i contatti per portare Jadon Sancho in bianconero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa per l’acquisizione dell’esterno offensivo inglese è entrata nel vivo. Nelle ultime ore, infatti, ci sono stati contatti positivi tra il club torinese, l’agente del giocatore e il Manchester United. Le parti stanno lavorando alacremente per trovare una soluzione favorevole che permetta a Sancho di fare il salto alla Juventus. Il trasferimento di Jadon Sancho è diventato un obiettivo prioritario per i bianconeri, non solo per la qualitĂ tecnica del giocatore ma anche in virtĂą della possibilitĂ di un affare vantaggioso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sancho Juve, contatti positivi in serata con l’agente e il Manchester United! Si avvicina l’arrivo dell’inglese a Torino: gli aggiornamenti