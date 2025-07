Nuovi contatti diretti può essere il prossimo acquisto del Napoli | c’è anche l’indizio

Il Napoli non intende fermarsi sul mercato e procede spedito, dopo Noa Lang, Sam Beukema e Lorenzo Lucca, verso il prossimo possibile acquisto. È un Napoli davvero scatenato in questi ultimi giorni, con la mission ben chiara di presentare ad Antonio Conte una rosa quanto più competitiva possibile, nel minor tempo possibile, in vista dell’inizio del ritiro di Dimaro, previsto nelle prossime ore. A tal riguardo, il Napoli ha accelerato per ben tre colpi (dopo i già annunciati Kevin De Bruyne e Luca Marianucci): Noa Lang (che si è visto a Castel Volturno, dopo aver svolto le visite nella giornata di martedì 15 luglio), Sam Beukema e Lorenzo Lucca. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Nuovi contatti diretti”, può essere il prossimo acquisto del Napoli: c’è anche l’indizio

