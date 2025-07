Nico Gonzalez-Inter è una possibilità? La risposta di Romano

Nel pomeriggio c’è chi ha parlato di un possibile interessamento dell’Inter per Nico Gonzalez della Juventus. Fabrizio Romano su Youtube ha risposto su questo accostamento. SMENTITA – La bomba relativa ad Ademola Lookman è realtĂ . L’ Inter vuole il calciatore dell’ Atalanta e ha raccolto una risposta positiva da quest’ultimo. Il nigeriano vorrebbe vestire la maglia del club meneghino e spinge per l’addio ai bergamaschi, che però fanno una richiesta piĂą alta in Italia piuttosto che all’estero. La trattativa è molto complicata, anche se l’obiettivo principale è non cadere in un Koopmeiners -bis. Non si vuole arrivare fino alla fine di agosto senza l’acquisto in attacco per Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Inter-news.it

