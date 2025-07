Maglie Napoli entusiasmo incontenibile dei tifosi | avete saputo cos’è successo sul sito ufficiale?

Il Napoli ha svelato, quest’oggi, le nuove maglie Home e Away per la prossima stagione: tifosi estasiati dalle divise di gioco dei partenopei. Le maglie Home e Away hanno immediatamente scatenato i tifosi del Napoli sul web. Il video presentazione ( clicca qui per vederlo ) è davvero spettacolare, simbolo di una maglia che incarna in pieno la passione e la tradizione di una città legata strettamente all’amore per il calcio e per la propria squadra. La messa in vendita è scattata fin da subito ( clicca qui per tutti i dettagli ), con i tifosi che hanno fatto partire in tempi record la caccia alle nuove maglie. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

