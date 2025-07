Bouquet a cascata perché sceglierlo e come comporlo

I bouquet sono uno degli elementi più caratteristici di una cerimonia nuziale. Molte spose optano per composizioni classiche con rose o peonie, ma esistono anche delle soluzioni più ricercate ed originali di diverso stampo. Se volete aggiungere un tocco particolare e appariscente al vostro outfit nuziale, ad esempio, potete puntare su un bouquet a cascata. Dotate di un design scenografico e d'impatto, le composizioni floreali di questo tipo possono essere realizzate con diversi colori e varietà di foglie e boccioli. L'idea vi incuriosisce? Ecco qualche consiglio su come realizzare un bouquet a cascat a per il vostro sì.

