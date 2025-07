Europei Femminili l’Italia fa la storia! La doppietta di Girelli stende la Norvegia e manda in semifinale le Azzurre!

di Paolo Moramarco Con una doppietta di Cristiana Girelli, l’Italia femminile supera 2-1 la Norvegia e porta a casa l’accesso alle semifinali dell’Europeo!. Sono passati 28 anni dall’ultima volta, ma è, di fatto, una prima, con il nuovo formato a 16 squadre. La Nazionale Femminile italiana è ufficialmente alle semifinali dell’Europeo, grazie alla vittoria stravolgente, per 2-1, contro la Norvegia nella gara giocata questa sera allo Stadio di Ginevra. Un match che ha visto un’ Italia arrembante, passare due volte in vantaggio nella ripresa, prima al minuto 50 con Cristiana Girelli, e poi, ancora con la capitana della Juve, che sigla il 2-1 al 90? rispondendo al pareggio di Hegerberg, attancante del Lione, con un colpo di testa vincente, ancora su assist di Cantore, decisivo per il passaggio del turno delle Azzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Europei Femminili, l’Italia fa la storia! La doppietta di Girelli stende la Norvegia e manda in semifinale le Azzurre!

