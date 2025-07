Pietralata blitz di Forza Italia nel parco occupato | portati via tende materassi e bottiglie di whisky

Sono state portate via tende, materassi, giacigli e uno scatolone con dentro diverse bottiglie di whisky. √ą stata sgomberata la piccola area verde lungo via delle Cave di Pietralata, nel IV municipio. Parliamo del parco Smart, con vista sulla Rambla, dove da settimane avevano trovato ‚Äúcasa‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Romatoday.it

