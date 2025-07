Alberto Costa Juve il terzino non ha ancora l’accordo con lo Sporting | svelata la volontà del bianconero Le ultimissime sulla trattativa

Alberto Costa Juve, il terzino non ha ancora l’accordo con lo Sporting: gli ultimi dettagli sulle mosse dei bianconeri in uscita. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il calciomercato Juventus è consapevole dell’interesse dello Sporting Lisbona per Alberto Costa, difensore portoghese. Nonostante il giocatore sia già parte della squadra bianconera, lo Sporting ha mostrato interesse a riportarlo in Portogallo. La situazione, tuttavia, non è ancora chiara, e il futuro del giocatore rimane in sospeso. Alberto Costa, che ha dimostrato qualità e determinazione nella scorsa stagione con la Juve, è ora nel mirino dello Sporting, che sta cercando di capire se esistono le condizioni per un trasferimento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa Juve, il terzino non ha ancora l’accordo con lo Sporting: svelata la volontà del bianconero. Le ultimissime sulla trattativa

Infortunio Ndoye, brusco stop per il belga! Il risentimento alla coscia sinistra gli costa la presenza contro l’Udinese e anche quella contro la Juve. I tempi di recupero - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Ndoye, il belga si ferma per un risentimento alla coscia sinistra: questo stop gli costa la gara contro la Juve.

Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Ecco la posizione del club bianconero: cosa filtra in vista dell’estate. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Juve, cambia il futuro del terzino? Novità dopo la titolarità con la Lazio.

Alberto Costa Juve, perché Tudor ha deciso di puntare su di lui per la partitissima dell’Olimpico? La risposta è arrivata in quel determinato momento. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 Alberto Costa Juve, Tudor ha deciso di puntare sull’esterno portoghese: il motivo è dovuto a quel momento preciso.

