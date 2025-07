Reazione a catena Marconi | ignoranza totale insulti sui Vento in poppa

"Sembrava troppo facile e infatti lo è", scrive un telespettatore di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Appena finita l'Ultima catena, si scatena il panico su X con contorno di feroci polemiche contro le campionesse, le Pane al pane, e pure contro i loro sfidanti, i Vento in poppa. Un trio giovane e tutto maschile, composto da Antonio, Michele e Tommaso: "Ci piace il mare, veniamo da Portici ed Ercolano", spiega Michele tra gli applausi del pubblico "di casa", lo Studio 2 di Napoli. Sono però protagonisti di due strafalcioni diventati virali sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Reazione a catena, "Marconi": ignoranza totale, insulti sui Vento in poppa

In questa notizia si parla di: catena - reazione - vento - poppa

RAI1 ACCORCIA REAZIONE A CATENA CHE TORNA AD ESSERE UN QUIZ ESTIVO: LE DATE UFFICIALI -  Rai1 ha preso la decisione suggerita da tempo da molti lettori di BubinoBlog: “Reazione a Catena” torna ad essere il quiz dell’estate, senza allunghi nei mesi freddi dell’anno.

Reazione a Catena 13 luglio 2025: le Uscio e Bottega vincono - Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 13 luglio 2025. Il gioco di Rai1, anche

Reazione a Catena 14 luglio 2025: le Pane al Pane - Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 14 luglio 2025. Il gioco di Rai1, anche

Ascolti Tv 29 giugno 2020, arriva l'estate. Ecco chi ha cominciato bene e chi no; Reazione a catena, Marconi: ignoranza totale, insulti sui Vento in poppa; Reazione a Catena: le Pane Al Pane sfidano Vento in Poppa e il toccante racconto di Michele conquista tutti.

Reazione a Catena: le Pane Al Pane sfidano Vento in Poppa e il toccante racconto di Michele conquista tutti - La puntata di Reazione a Catena andata in onda il 16 luglio 2025 ha visto affrontarsi le campionesse uscenti, le Pane al Pane, e i nuovi contendenti, il trio campano Vento in Poppa. Secondo informazione.it

Reazione a catena, Pino Insegno promuove la toccante storia di Michele: la gaffe su Guglielmo Marconi - Le Pane al Pane sono riuscite a proteggere il loro titolo, riconfermandosi come campionesse del game show per la terza serata consecutiva. Da ilsipontino.net