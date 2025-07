Pesaro incendio via Vanzolini | fiamme dal garage

L’intervento dei Vigili del fuoco di Pesaro in via Vanzolini per l’ incendio di un garage in un condominio di 3 piani. Vista la grande quantitĂ di fumo i residenti sono stati evacuati. Sul posto anche la Polizia e i sanitari del 118 che hanno portato le persone che vivono nella palazzina al pronto soccorso. Non risultano feriti grav i. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pesaro, incendio via Vanzolini: fiamme dal garage

