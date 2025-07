Calciomercato Inter U23 Kamate e Maye in bilico? I due talenti al centro delle riflessioni per la prossima stagione

Calciomercato Inter U23, due giovani talenti, Kamate e Maye sono al centro delle riflessioni in vista della prossima stagione. Sono ufficialmente iniziati i lavori dell’ Inter U23, che, in attesa del via libera da parte della Lega Pro per la partecipazione al prossimo campionato di Serie C, ha iniziato la preparazione a Appiano Gentile sotto la guida di Stefano Vecchi e del suo staff. Tra i giocatori presenti, ci sono anche alcuni giovani il cui futuro è ancora da definire, con il club che sta valutando le scelte da fare per integrare al meglio la rosa della squadra. Una delle prime questioni da risolvere riguarda Issiaka Kamate, esterno offensivo francese classe 2004, che la scorsa stagione ha diviso il suo tempo tra il Aves in Portogallo e il Modena in Serie B. 🔗 Leggi su Internews24.com

