Terremoto in Alaska di magnitudo 7.3 con epicentro in mare | emessa allerta tsunami

Il terremoto di magnitudo 7.3 ha colpito l'Alaska oggi, mercoled√¨ 16 luglio, facendo scattare un'allerta Tsunami per le zone dell'Alaska meridionale. L'evento sismico √® stato registrato dai sismografi alle 22:37 ora italiana, le 12:37 ora locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: alaska - terremoto - magnitudo - allerta

Terremoto in Alaska di magnitudo 7.2 con epicentro in mare: emessa allerta tsunami - Il terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito l'Alaska oggi mercoledì 16 luglio facendo scattare un'allerta Tsunami per le zone dell'Alaska meridionale.

Alaska, terremoto di 7.1 di magnitudo e allerta tsunami; Usa, terremoto di magnitudo 7,3 al largo dell'Alaska. Allerta tsunami; Terremoto in Alaska di magnitudo 7.2 con epicentro in mare: emessa allerta tsunami.

Terremoto in Alaska di magnitudo 7.2 con epicentro in mare: emessa allerta tsunami - 2 ha colpito l'Alaska oggi mercoledì 16 luglio facendo scattare un'allerta Tsunami per le zone dell'Alaska meridionale ... Si legge su fanpage.it

Usa, terremoto di magnitudo 7,3 al largo dell'Alaska. Allerta tsunami - Un terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito mercoledì al largo delle coste dell'Alaska, Stato americano, innescando un'allerta tsunami: lo ha reso noto l'Us Geological Survey (Usgs). Secondo repubblica.it