I ladri in casa dell' ex sindaca Vincenza Scarpa mentre lei è in conferenza in Comune | Preoccupante

SUSEGANA - Un furto in pieno giorno, nel cuore del centro e proprio durante il mercato. In casa non c?era nulla di valore, ma i danni restano. E a fare piĂą male, è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - I ladri in casa dell'ex sindaca Vincenza Scarpa mentre lei è in conferenza in Comune: «Preoccupante»

“Fuori i soldi o ti buchiamo!”, rapinato in casa a San Giovanni in Persiceto: catturati i tre giovani ladri - Tre giovani arrestati a San Giovanni in Persiceto per rapina aggravata ai danni di un anziano, minacciato con forbici e coltello.

Derubato il sindaco: i ladri saccheggiano casa Tartabini - Macerata, 28 aprile 2025 – Ladri in azione a Potenza Picena, e nel mirino è finita l’abitazione della sindaca Noemi Tartabini.

Scuola materna devastata dai ladri. Bimbi e genitori rimandati a casa - Alla riapertura dopo il ponte di Ponte di Pasqua, le insegnanti e il personale della scuola materna di via Giussani si sono trovati davanti a una scena di devastazione: estintori svuotati, piatti, bicchieri e utensili da cucina distrutti, avanzi di cibo lasciati in giro per la cucina dopo essere stati prelevati dalla dispensa e in parte consumati.

