Simone Vagnozzi da Wimbledon alla sorpresa del circolo tennis Maggioni

Ascoli Piceno, 16 luglio 2025 – Dalla gloria di Wimbledon al calore del proprio territorio. A poche ore dal trionfo di Jannik Sinner sul sacro prato londinese, Simone Vagnozzi ha voluto regalare un momento speciale agli allievi dello Sport Camp del circolo tennis Maggioni. L’allenatore, coordinatore dell’Accademia Maggioni, si è presentato a sorpresa al circolo per incontrare i ragazzi e condividere con loro la passione per il tennis. Ma anche per insegnare loro qualcosa. Nonostante fosse reduce da giorni intensi a Wimbledon, Vagnozzi ha infatti scelto di scendere in campo, parlare con i giovanissimi e spiegare loro alcuni dettagli tecnici, come l’impostazione del dritto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Simone Vagnozzi, da Wimbledon alla sorpresa del circolo tennis Maggioni

