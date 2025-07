Risultati Elezioni RSU 2025 | FLC CGIL primo sindacato crescono Anief e UIL Scuola RUA

I dati provvisori delle elezioni RSU del 14-16 aprile 2025 delineano i nuovi equilibri nel mondo della scuola. In attesa dei risultati definitivi, si registra una crescita per Anief, UIL Scuola RUA e la conferma della FLC CGIL come sigla piĂą votata dal personale scolastico. L’affluenza alle urne e la classifica dei sindacati Le votazioni . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Esiti mobilità docenti 2025, ecco cosa fare dopo la pubblicazione dei risultati. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Venerdì 23 maggio alle 15:00 - Nella mattinata di venerdì 23 maggio, i docenti di ruolo interessati che hanno presentato istanza di mobilità , ricevono un'email (la stessa fornita in fase di registrazione) con l’esito dei movimenti.

Mastella: “Fiero dei risultati ottenuti dalla scuola Bosco Lucarelli” - Tempo di lettura: < 1 minuto “Siamo orgogliosi e fieri dell’eccellente risultato ottenuto dall’ ITI Bosco Lucarelli che primeggia a livello internazionale: è nella top ten globale quale finalista del World’s Best School Prize for Community Collaboration 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello internazionale per l’innovazione e l’impatto sociale nel campo dell’istruzione”.

Prove Invalsi 2025, scuola primaria: risultati stabili in Italiano e Matematica, ma il divario Nord-Sud si conferma giĂ dalla seconda classe - Le prove INVALSI 2025 nella scuola primaria hanno coinvolto oltre 55.000 classi tra secondo e quinto anno, con test in Italiano, Matematica e, per la quinta, anche in Inglese.

L'assemblea generale della Flc Cgil di Mantova, il sindacato che si occupa della scuola, ieri ha votato all'unanimità l'ingresso in segreteria di Emiliana Galati. L'assemblea si è svolta alla presenza del segretario generale della Cgil di Mantova, Michele Orez Vai su Facebook

