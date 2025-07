Ha appena firmato il Napoli accoglie il nuovo acquisto | di chi si tratta

Ha appena firmato il suo contratto con la SSC Napoli ed è il nuovo acquisto del club azzurro dopo Kevin De Bruyne, Luca Marianucci e (in attesa di ufficialità) Noa Lang. Il Napoli è sempre più determinato in sede di calciomercato, con l'obiettivo di regalarsi un organico dalle ambizioni sicuramente non banali. In ballo, c'è la difesa dello Scudetto conquistato nella scorsa stagione, oltre che l'ambizione di fare un ottimo percorso anche nella prossima edizione della UEFA Champions League, competizione in cui il club campione d'Italia in carica fa il suo ritorno dopo un anno di assenza. Serve una rosa di livello e le mosse portate avanti dalla società capitanata dal presidente Aurelio De Laurentiis ne sono una garanzia a tal riguardo.

Buongiorno era appena atterrato a Napoli: una sconosciuta gli disse una frase sulla notte nera - Alessandro Buongiorno si è ambientato benissimo a Napoli: "La città è bella, allegra, passionale. Il panorama dalla terrazza di casa ti toglie il respiro".

Biglietti Napoli-Genoa, notizia UFFICIALE: è successo in appena due ore! - Notizia ufficiale sui biglietti di Napoli-Genoa: è accaduto in appena due ore, l’accaduto è davvero clamoroso! L’entusiasmo fra i tifosi del Napoli è alle stelle dopo che gli azzurrri hanno conquistato la vetta della classifica in solitaria in occasione della gara contro il Torino.

Napoli, che occasione dalla Fiorentina: una big di Premier si è appena sfilata - Un pilastro che inizia a guardarsi alle spalle, un’occasione che si apre da Firenze, una Premier che si sfila.

Napoli, attesa per l'ufficialità di Lang; Napoli, ufficiale l'acquisto di Malcuit: l'esterno ha firmato un contratto di 4 anni; De Bruyne al Napoli, ora c’è l’annuncio ufficiale di De Laurentiis: “Benvenuto Kevin”.

