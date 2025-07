Ciclismo su pista ancora grande Italia agli Europei junior e under 23 Seconda giornata con tre ori

Continua a brillare l’Italia agli Europei di ciclismo su pista dedicati alle categorie Junior e Under 23. La squadra azzurra ha conquistato proprio come ieri altre tre medaglie d’oro. La prima è arrivata nell’inseguimento maschile a squadre junior, con il quartetto composto da Francesco Cornacchini, Alessio Magagnotti, Riccardo Colombo, Francesco Matteoli, che ha battuto in finale la Gran Bretagna. Bronzo per la Germania, che ha battuto nella finalina la Svizzera. Il secondo titolo continentale della giornata è stato vinto da Davide Stella. L’azzurro si è imposto nello Scratch Under 23, battendo il francese Lucas Menanteau, che ha così vinto l’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, ancora grande Italia agli Europei junior e under 23. Seconda giornata con tre ori

Ciclismo su pista: Italia devastante agli Europei junior e under 23. Arrivano subito sette medaglie con tre ori - Subito una giornata super per la Nazionale italiana di ciclismo su pista nel day-1 degli Europei junior ed under 23 in Portogallo, in quel di Anadia.

Nella prima giornata degli Europei junior ed under 23 in Portogallo, la Nazionale italiana di ciclismo su pista regala spettacolo e medaglie. Nell'inseguimento individuale Federica Venturelli dimostra una superiorità imbarazzante. L'oro era annunciato e l'azzur

Buon esordio dell'Italia agli Europei su pista per Under 23 e Juniores ad Anadia: i primi ori sono di Federica Venturelli e Jacopo Vendramin #Ciclismo #EuropeiUnder23 https://tuttobiciweb.it/article/1752606667…

Europei giovanili su pista, l’Italia parte con 7 podi - Si sono aperti bene per l’Italia gli Europei su pista jr e Under 23 di Anadia (Portogallo): nella prima giornata di competizione sono arrivati sette podi. Scrive gazzetta.it

Europei Pista Jrs/U23 2025, l’Italia apre la rassegna con le vittorie di Federica Venturelli, Jacopo Vendramin e delle Juniores della Velocità - I rappresentanti azzurri hanno infatti raccolto tre titoli continentali, oltre a due argenti e altrettanti bronzi, nella prima gior ... Segnala msn.com