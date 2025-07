Girelli purga la Norvegia Hegerberg ci grazia | l’Italia femminile è in semifinale all’Europeo

L'ultima volta era nel 1997. Ventotto anni dopo l'Italia femminile è tra le prime quattro squadre d'Europa, battendo la Norvegia ai quarti di finale dell'Europeo 2-1. Doppietta di una ritrovata (finalmente!) Cristiana Girelli. Ada Hegerberg ci grazia, sbagliando clamorosamente un rigore. L'Italia femminile è in semifinale all'Europeo, doppietta di Girelli. Primo tempo di dominio azzurro. Diverse occasioni da gol, le più ghiotte da parte di Caruso, Severini e Di Guglielmo. La prima vera occasione per le norvegesi capita al 37esimo con Hegerberg che colpisce male in area di rigore e il pallone va fuori; ci sarebbe stata anche una revisione al Var per un sospetto fuorigioco.

Europei femminili, Italia-Portogallo 1-1. Girelli non basta, la qualificazione si decide con la Spagna - (Adnkronos) – Il capolavoro di Cristiana Girelli non basta all’Italia per volare ai quarti degli Europei con un turno d’anticipo.

LIVE Juventus-Roma 1-0, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025 in DIRETTA: Girelli sblocca su rigore! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Roma che prova la reazione con Haavi. 15? Grave ingenuità della Roma, Juventus che può spingere per cercare la seconda rete.

Juventus Women Roma 1-0, finale Coppa Italia LIVE: sentenza Girelli dal dischetto - di Mauro Munno Juventus Women Roma, finale Coppa Italia: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live del match valido per il trofeo.

