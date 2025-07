Rashford Juventus Sky bianconeri scatenati! Sondaggio per l’attaccante del Manchester United | tutti i dettagli sull’interesse per l’inglese

Rashford Juventus (Sky), bianconeri scatenati per gli inglesi: dopo Sancho messo nel mirino l’attaccante del Manchester United. Il calciomercato Juventus non si ferma e continua a lavorare sul mercato per rinforzare la propria rosa, con particolare attenzione al reparto offensivo. Nella giornata di oggi, 16 luglio, secondo quanto riportato da Di Marzio, i bianconeri hanno avviato un sondaggio per Marcus Rashford, attaccante classe 1997 di proprietà del Manchester United. La notizia arriva direttamente dalle ultime indiscrezioni di mercato, che rivelano come la Juventus stia valutando l’opportunità di portare l’attaccante inglese a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rashford Juventus (Sky), bianconeri scatenati! Sondaggio per l’attaccante del Manchester United: tutti i dettagli sull’interesse per l’inglese

In questa notizia si parla di: juventus - bianconeri - scatenati - attaccante

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

Parma-Juventus 1-0: Pellegrino affonda i bianconeri - (Adnkronos) – La Juventus di Tudor cade a Parma in un insolito mercoledì di Serie A. Al Tardini, il graffio di Pellegrino regala l’1-0 e tre punti d’oro alla squadra di Chivu, che sale a quota 31 e mette a distanza di sicurezza la zona retrocessione (+6 dal Venezia terzultimo).

Nuovo sponsor Juventus: quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit - di Redazione JuventusNews24 Nuovo sponsor Juventus: quando ci sarà l’esordio sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit.

Osimhen e la Juve nella sua... storia: tifosi scatenati sui social; Osimhen e la maglia della Juventus, perché se ne parla: social scatenati; Juve, poker al Wydad: ora gli ottavi sono a un passo.

David Juventus, anche il club bianconero accoglie l’arrivo del canadese al J Medical: il VIDEO scatena i tifosi - VIDEO già virale sui social del centravanti al J Medical, con il primo bagno di folla Jonathan David è ufficialmente arrivato in Italia, p ... Segnala juventusnews24.com

Milan, Allegri ha deciso il suo attaccante: il patto con Vlahovic, le intenzioni della Juventus e le possibili alternative - Dopo le ufficialità di Ricci e Modric, il Milan vuole sistemare l'attacco e Allegri chiede Vlahovic. Si legge su sport.virgilio.it