Ufficiale | il Milan debutta in Coppa Italia il 17 agosto contro il Bari a San Siro

La prima partita ufficiale del Milan vedrà i rossoneri affrontare il Bari in Coppa Italia il 17 agosto a San Siro: le info sui biglietti.

Milan-Bologna, ufficiale: Erlic salta la finale di Coppa Italia per infortunio - Brutte notizie per il Bologna. Erlic sarà costretto a dare forfait per la finale di mercoledì sera allo Stadio Olimpico contro il Milan

Milan, show a Genova e Concei√ßao si guadagna la conferma: arriva la conferma ufficiale - Il Milan rimonta il Genoa con due gol in un minuto e si rilancia nella lotta per la Champions League: ed ora Concei√ßao resta Milan, show a Genova e Concei√ßao si guadagna la conferma: arriva la conferma ufficiale (Ansa Foto) ‚Äď SerieAnews Che cosa pu√≤ succedere in due minuti? Nel calcio, tutto.

Ufficiale, Julie Piga rinnova con il Milan - "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Julie Piga fino al 30 giugno 2027. Julie, classe '98, al Milan dalla stagione 2023/24, è diventata un punto fermo della difesa rossonera arrivando a collezionare, a oggi, 55 presenze e 2 gol.

Verso MILAN-BARI di Coppa Italia, Max Allegri non scherza: ‚ÄúGara da dentro-fuori da non sbagliare. Col Bari vogliamo iniziare bene‚ÄĚ La news completa: https://pianetabari.com/allegri-milan-bari/ ? Segui PianetaBari per tutte le news biancorosse in tempo Vai su Facebook

Coppa Italia, il Bari comincia il ritiro a Roccaraso: il report dell'allenamento - Il Bari, che sarà il primo avversario ufficiale della stagione del Milan il prossimo 17 agosto a San Siro alle ore 21. Scrive milannews.it

Modric Milan, svelata da data del debutto ufficiale del croato: giorno cerchiato in rosso sul calendario - Le ultimissime sui rossoneri L'ufficialità è arrivata: Luka Modric è un nuovo giocatore del Mi ...