Incidente a Sant' Anna di Andezeno | donna in bicicletta investita da un' auto è stata trasportata in ospedale

Un'italiana di 49 anni, residente in paese, è in condizioni gravi all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dalla mattinata di oggi, mercoledì 16 luglio 2025, dopo essere stata investita da un’auto mentre pedalava in bicicletta sulla provinciale 119 per Chieri a Sant'Anna di Andezeno, all'altezza. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

